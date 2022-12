Die EZB sei mit Blick auf den Kampf gegen die hohe Inflation für ein langes Spiel gerüstet, sagte Lagarde. Die Euro-Notenbank hat inzwischen innerhalb weniger Monate die Zinsen vier Mal in Folge erhöht. Noch im Juni hatte der Leitzins bei 0,0 Prozent gelegen. Im September und Oktober hatte sie die Sätze um jeweils besonders kräftige 0,75 Prozentpunkte nach oben gesetzt. "Die EZB zeigt der Inflation die Zähne," sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die EZB sei noch lange nicht am Ende. "Nach diesen deutlichen Worten aus Frankfurt kann selbst ein Einlagensatz von deutlich über drei Prozent nicht ausgeschlossen werden." Aus Sicht von Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, müssen die Zinserhöhungen noch ein gutes Stück weitergehen. "Erst wenn sich die Inflation wieder in allen Teilbereichen auf zwei Prozent hinbewegt, kann über Zinssenkungen nachgedacht werden", merkte er an.