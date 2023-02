In seinen geldpolitischen Beschlüssen erklärte der EZB-Rat am Donnerstag, dass er "beabsichtigt", die Zinssätze auf seiner März-Sitzung um weitere 50 Basispunkte anzuheben. Dann werde er "eine Bewertung des darauffolgenden geldpolitischen Pfads vornehmen", heisst es. "In jedem Fall werden die Leitzinsbeschlüsse des EZB-Rats auch in Zukunft von der Datenlage abhängen und von Sitzung zu Sitzung festgelegt."