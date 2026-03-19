Die Ökonomen der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten angesichts der mit dem Iran-Krieg gestiegenen Energiepreise eine deutlich höhere Inflation in diesem ‌Jahr. ⁠Die Verbraucherpreise in der Währungsunion dürften um durchschnittlich 2,6 Prozent ⁠zulegen, heisst es in den am Donnerstag veröffentlichten vierteljährlichen Berechnungen. Damit wurde die Dezember-Prognose von ‌1,9 Prozent deutlich angehoben. «Ursächlich dafür ist, dass ‌die Energiepreise aufgrund des Krieges im ​Nahen Osten höher sein werden», hiess es zur Begründung. Im kommenden Jahr soll die Teuerungsrate mit 2,0 (bisher: 1,8) Prozent dem Zielwert der EZB entsprechen, für 2028 werden nun 2,1 Prozent erwartet.