Die Energiekosten blieben auf absehbare Zeit erhöht, was eine erhebliche Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Zone darstelle, hiess es in einer am Montag veröffentlichten Studie der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Energiepreise in der 20-Länder-Gemeinschaft lägen weiterhin erheblich über denen in Hauptwettbewerbsregionen. Es sei zu erwarten, dass sie im Vergleich mit den USA in den kommenden Jahren etwa doppelt so hoch blieben.