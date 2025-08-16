Sein Nachfolger Kocher hat sich bisher nicht öffentlich zur Geldpolitik geäussert, übernimmt jedoch eine Institution mit einer langen Tradition, in der Inflationsbekämpfung besonders ernst genommen wird. Anders als Holzmann, der fast ausschliesslich aus der akademischen Forschung kam, bringt der Verhaltensökonom Kocher politische Erfahrung aus einer komplexen Koalitionsregierung mit.