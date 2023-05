Freilich bleibt währenddessen die Inflation weiterhin unbesiegt. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sprach das vor dem Europäischen Parlament am Donnerstag an: “Unsere künftigen Entscheidungen werden sicherstellen, dass die Leitzinsen auf ein Niveau gebracht werden, das ausreichend restriktiv ist, um eine zeitnahe Rückkehr der Inflation zu unserem mittelfristigen Ziel von 2 Prozent zu ermöglichen”, sagte er in Brüssel. Sobald das Ziel erreicht ist, “werden sie so lange wie nötig auf diesem Niveau gehalten”, sagte er.