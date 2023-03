Eine Anhebung um einen halben Punkt am Donnerstag wurde seit Anfang Februar so häufig angedeutet, dass sich der Schwerpunkt der Debatten in letzter Zeit auf die Aussicht auf einen ähnlichen Schritt im Mai verlagert hatte. Erst letzte Woche betonte Präsidentin Christine Lagarde, dass ein 50-Basispunkte-Schritt am 16. März "sehr, sehr wahrscheinlich" sei.