"Bis Anfang dieses Jahres war ich für ein graduelles Vorgehen, aber jetzt gibt es ein stärkeres Argument für Frontloading und entschlossenes Handeln", führte Rehn aus. Unter "Frontloading" wird in der Zentralbankwelt ein Vorziehen von kräftigen Zinserhöhungen bezeichnet, was es Währungshütern ermöglicht, danach etwas gemäßigter vorzugehen. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte bereits weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt. Die nächste Zinssitzung der EZB ist am 27. Oktober. "Meiner Ansicht nach bewegen wir uns in den Bereich des neutralen Zinses bis Weihnachten", sagte Rehn. So wird ein Zinsniveau bezeichnet, das die Wirtschaft weder bremst noch anheizt.