Die Aktivitäten in der Industrie und im Bauwesen seien als weiter schwach bleibend eingestuft worden. Dies sei auch für die damit verbundenen Transport- und Logistikdienstleistungen so eingeschätzt worden. Als Hauptwachstumsbereiche seien auf die Freizeit ausgerichtete Verbraucherdienstleistungen und digitale Dienstleistungen ausgemacht worden. In den Unternehmen sei berichtet worden, dass die Nachfrage nach Freizeitdienstleistungen, insbesondere im Tourismus, weiter stark zugenommen habe und das Jahr 2023 ein Rekordjahr gewesen sei. Aktuelle Buchungstrends würden zudem auf weiteres Wachstum im laufenden Jahr hindeuten.