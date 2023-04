Das litauische Ratsmitglied Gediminas Simkus sagte am Montag, dass der “Grossteil“ der Zinserhöhungen der EZB vorbei sei, und schloss sich damit ähnlichen Äusserungen des Chefs der französischen Zentralbank Francois Villeroy de Galhau an. Griechenlands Yannis Stournaras sagte in einem am Sonntag veröffentlichten Kommentar: “Ich habe das Gefühl, dass wir uns dem Ende nähern.”