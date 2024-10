Sorge über deutsche Konjunktur

Mit Blick auf die Konjunktur sehen die Währungshüter die unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Mitgliedstaaten der Euro-Zone als Herausforderung: Einige Länder litten stärker als andere unter der Verlangsamung der Industriekonjunktur. «Insbesondere das schwache Wachstum in der grössten Volkswirtschaft des Euroraums bremste das Wachstum im Euroraum», heisst es in den Protokollen mit Blick auf Deutschland. Während ein Teil der Schwäche wahrscheinlich zyklischer Natur sei, stehe diese Wirtschaft vor erheblichen strukturellen Herausforderungen: «Im Gegensatz dazu verzeichneten viele andere Länder des Euro-Währungsgebiets ein robustes Wachstum, einschliesslich starker Beiträge der Inlandsnachfrage.» Die Bundesregierung rechnet mittlerweile für 2024 mit dem zweiten Rezessionsjahr in Folge.