An dem Pilotprojekt sind Beschäftigte der EZB und der teilnehmenden nationalen Zentralbanken sowie E-Commerce-Händler und auch Händler beteiligt, die Dienstleistungen des ​täglichen Bedarfs anbieten - zum Beispiel in Cafeterien und Restaurants. Mehr ​als 50 Zahlungsdienstleister hatten sich um ​eine Teilnahme beworben: «Das starke Marktinteresse an dem Pilotprojekt zeigt die Bereitschaft des Privatsektors, sich ‌aktiv zu beteiligen und das Projekt ‚digitaler Euro‘ zügig voranzutreiben, um die europäische Zahlungsverkehrslandschaft zu stärken», sagte EZB-Direktor Piero Cipollone. Im Rahmen des Pilotprojekts wird eine ​Beta-Version des ​digitalen Euro verwendet. Diese ⁠wird einem digitalen Euro technisch weitgehend entsprechen, jedoch ​keinen Status als gesetzliches ⁠Zahlungsmittel besitzen.