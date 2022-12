Lockerung der Fiskalpolitik erfordert eine straffere Geldpolitik

Dies wird das Nettoangebot an Anleihen in die Höhe treiben — und das gerade zu einem Zeitpunkt, da Regierungen mehr Anleihen begeben, um Beihilfen gegen die Energiekrise und steigende Lebenshaltungskosten zu finanzieren. In den USA besteht dieser Angebotsdruck nicht. Aus deshalb bevorzugt Preusser von der Bank of America US-Treasuries gegenüber europäischen Anleihen.