Infolge ⁠der Ölkrise im Zuge des Nahost-Krieges war die Inflationsrate ​im Euroraum im März auf ⁠2,6 Prozent nach oben geschnellt. Noch im Februar und damit vor Ausbruch des Militärkonflikts hatte die ‌Teuerungsrate mit 1,9 Prozent unter dem Ziel der EZB von 2,0 Prozent gelegen. Laut EZB-Chefin Christine Lagarde ist die Zentralbank bereit zu handeln, wenn es die Datenlage ‌erfordert. Die Finanzmärkte sehen derzeit nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für einen ​solchen Schritt in diesem Monat. Eine Straffung könnte aus deren Sicht eher im Juni beschlossen werden. Derzeit liegt der Leitzins bei 2,0 Prozent.