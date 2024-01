In der Mitte (Median) gingen sie im November davon aus, dass die Inflation binnen zwölf Monaten bei 3,2 Prozent liegen wird, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. In der vorangegangenen Oktober-Umfrage hatten sie noch 4,00 Prozent vorausgesagt. Binnen drei Jahren erwarten sie eine Teuerung von 2,2 Prozent. Im Oktober hatten sie noch 2,5 Prozent erwartet. Damit lägen die Erwartungen auf dem niedrigsten Niveau seit Februar 2022. Die EZB will mittelfristig eine Inflationsrate von 2,00 Prozent erreichen. Das erachtet sie als optimales Niveau für die Wirtschaft in der 20-Ländergemeinschaft.