Die Teuerungsrate in den kommenden zwölf Monaten wird in einer aktuellen Erhebung vom Mai auf 2,8 Prozent geschätzt, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Bei der vorangegangenen Umfrage im April hatten Verbraucher noch 3,1 Prozent veranschlagt. Die Erwartungen der Konsumenten auf Dreijahressicht gingen auch zurück: Sie veranschlagen in der jüngsten Erhebung nur noch 2,4 Prozent, nach 2,5 Prozent im April. Im Mai lag die Inflationsrate im Euro-Raum bei 1,9 Prozent. Für die am Vormittag anstehenden Daten für Juni wird ein Anstieg auf 2,0 Prozent erwartet, womit das Inflationsziel der EZB genau getroffen würde.