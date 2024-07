Im Mittel (Median) rechneten Konsumenten im Juni damit, dass die Teuerungsrate binnen zwölf Monaten bei 2,8 Prozent liegen wird, wie die EZB am Freitag in Frankfurt mitteilte. Auch im Mai hatten sie auf Zwölfmonatssicht mit diesem Inflationsniveau gerechnet. Damit liegen ihre Erwartungen weiter so niedrig wie seit September 2021 nicht mehr. Auf Drei-Jahres-Sicht gingen sie im Juni auch wie schon in der Mai-Umfrage von einer Rate von 2,3 Prozent aus.