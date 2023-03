So führte am Dienstag Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann in einem Zeitungsinterview aus, er rechne angesichts einer weiterhin hohen Teuerungsrate noch mit einer ganzen Serie von Zinserhöhungen in diesem Jahr. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel äusserte vergangene Woche die Einschätzung, auch über den März hinaus könnten weitere deutliche Zinsschritte erforderlich sein.