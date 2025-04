In den vergangenen Tagen sei zu sehen gewesen, dass das Potenzial für abrupte Kurskorrekturen aufgrund geopolitischer Unsicherheiten hoch bleibe, sagte EZB-Bankenaufseherin Sharon Donnery am Donnerstag auf einer Veranstaltung im griechischen Delphi. «Da Nicht-Banken zu denen gehören, die geopolitischen Stress zu spüren bekommen könnten, ist ihre Verflechtung mit Banken ein besonderer Grund zur Sorge», führte sie aus." Donnery rief dazu auf, solche Finanzfirmen stärker zu beaufsichtigen. So müsse sicherstellt werden, dass sie beim Thema Liquidität vorbereitet sind, sollte es zu Nachschussforderungen kommen.