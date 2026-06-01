Der Preisdruck habe sich laut EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel über den Energiesektor hinaus ausgeweitet und das Risiko steigender Inflationserwartungen zugenommen. Die EZB kann die inflationären Folgen des Iran-Konflikts deshalb nicht länger ausblenden.
Schäden an der Energieinfrastruktur und an globalen Lieferketten hätten die Preisdynamik bereits nachhaltiger verändert. Deshalb könnten die Währungshüter zum Handeln gezwungen sein, selbst wenn der Konflikt sofort beendet würde, sagte Schnabel am Montag auf einer Konferenz der Bank of Korea in Seoul.
«Wir können diesen Schock nicht länger ignorieren», sagte Schnabel, die von Ökonomen als die falkenhafteste Vertreterin im EZB-Rat angesehen wird. «Das Risiko einer Entankerung der Inflationserwartungen steigt.»
Die Aussagen bekräftigen Schnabels Äusserungen aus der vergangenen Woche, wonach auf der EZB-Sitzung am 10. und 11. Juni eine Zinserhöhung erforderlich sei. Die Märkte rechnen weitgehend mit einem solchen Schritt, da die Notenbanker die Gefahr abwägen müssen, dass höhere Energiekosten auf die allgemeine Inflation durchschlagen. Zugleich vermeiden es die Währungshüter bislang, Signale über das Ausmass weiterer Zinserhöhungen zu geben, da die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts unsicher bleiben.
Während die meisten Notenbanker für die Zeit nach Juni vorsichtig bleiben, weil sich die Wirtschaft bereits abschwächt, sagte Litauens Notenbankchef Gediminas Simkus vergangene Woche, eine zweite Zinserhöhung sei «eher wahrscheinlich als nicht», auch wenn der Zeitpunkt noch unklar sei.
Laut Schnabel ist es noch zu früh, um festzulegen, wie viele Zinserhöhungen nötig sein könnten. Die Währungshüter würden weiterhin eingehende Daten und die Entwicklungen im Nahen Osten auswerten.
Der aktuelle Schock unterscheide sich von früheren Energiekrisen, weil er zunehmend wie ein globaler Nachfrageschock wirke und zugleich die Produktionskosten weltweit in die Höhe treibe, sagte Schnabel.
Steigender Erzeugerpreisdruck in China und anderen Ländern dürfte sich entlang der globalen Lieferketten ausbreiten und die Inflation bei Industriegütern nach einer längeren Phase schwachen Preiswachstums wieder anheizen, sagte Schnabel.
(Bloomberg/cash)