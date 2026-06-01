Die Aussagen bekräftigen Schnabels Äusserungen aus der vergangenen Woche, wonach auf der EZB-Sitzung am 10. und 11. Juni eine Zinserhöhung erforderlich sei. Die Märkte rechnen weitgehend mit einem solchen Schritt, da die Notenbanker die Gefahr abwägen müssen, dass höhere Energiekosten auf die allgemeine Inflation durchschlagen. Zugleich vermeiden es die Währungshüter bislang, Signale über das Ausmass weiterer Zinserhöhungen zu geben, da die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts unsicher bleiben.