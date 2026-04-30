«Wirtschaft bereits erheblich abgeschwächt»

«Bremseffekte durch den ​Iran-Krieg sorgen dafür, dass es knirscht im Gebälk. Der Unterstützung durch staatliche Ausgaben stehen energiepreisbedingte Kaufkraftverluste ​gegenüber», erläutert der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger. Auch bei einer Entspannung in der Region mahnt er zur Vorsicht: «Nach einer Öffnung der Strasse von Hormus werden sich Energiepreise nur ‌zögerlich normalisieren.» Alle Blicke richten sich derzeit gebannt auf diese Meerenge am Persischen Golf, die ein Nadelöhr für den internationalen Schiffstransport von Öl und Flüssigerdgas darstellt.