Zwar erwarten die meisten Volkswirte, dass die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde auf der Zinssitzung am Donnerstag in Frankfurt wie auf den vier geldpolitischen Treffen zuvor die Zinsen konstant halten werden. Doch auf der darauffolgenden Juni-Zinssitzung könnte die EZB aus Sicht der Experten erstmals wieder die Schlüsselsätze nach unten setzen. Entsprechende Andeutungen und Signale in diese Richtung werden von der Euro-Notenbank erhofft. Am Finanzmarkt gilt bereits eine Zinssenkung auf dem EZB-Treffen am 6. Juni als sehr wahrscheinlich.