Im Mittel (Median) rechneten Verbraucher im März damit, dass die Teuerungsrate binnen zwölf Monaten bei 3,0 Prozent liegen wird, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Das ist das niedrigste Niveau seit Dezember 2021. In der vorangegangenen Februar-Umfrage hatten Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten noch eine Inflation von 3,1 Prozent erwartet, in der Januar-Umfrage waren es 3,3 Prozent gewesen. Auf Drei-Jahres-Sicht gingen die Verbraucher im März wie schon im Februar von einer Teuerung von 2,5 Prozent aus.