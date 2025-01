«Ein graduelles Vorgehen bei den noch ausstehenden Zinssenkungen ist richtig», sagte die Wirtschaftsweise Veronika Grimm der Nachrichtenagentur Reuters. Die Entwicklung des verbleibenden Inflationsdrucks hänge auch von der Wirtschaftsentwicklung ab. «Daher ist es richtig, in Abhängigkeit der jeweiligen Datenlage zu entscheiden», fügte sie hinzu. Die Märkte erwarteten am Donnerstag eine Senkung um einen viertel Prozentpunkt. «Das erscheint plausibel, aber es ist auch richtig, vor jeder erneuten Zinssenkung die Situation genau in den Blick zu nehmen», sagte das Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft. «Gerade auf den letzten Metern ist die Glaubwürdigkeit der EZB besonders wichtig.»