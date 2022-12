Außenminister Antonio Tajani sagte in einem Interview mit Il Sole 24 Ore, das am Sonntag veröffentlicht wurde, dass die EZB zwar in ihren politischen Entscheidungen unabhängig sei, es aber “ein Fehler ist, die Kreditkosten für Unternehmen und Haushalte in dieser Phase zu erhöhen”. Die Inflation sei hauptsächlich auf hohe Energiekosten zurückzuführen.