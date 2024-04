Die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher in der Euro-Zone sind einer EZB-Umfrage zufolge auf das tiefste Niveau seit zwei Jahren gesunken. Im Mittel (Median) gingen Verbraucher im Februar davon aus, dass die Teuerungsrate binnen zwölf Monaten bei 3,1 Prozent liegen wird, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Damit seien die Erwartungen nun «auf dem niedrigsten Stand seit dem Beginn des ungerechtfertigten Krieges Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022», erklärte die EZB. In der vorangegangenen Januar-Umfrage hatten die Verbraucher noch eine Rate von 3,3 Prozent vorausgesagt. Binnen drei Jahren rechnen die Konsumenten nunmehr wie schon in der Januar-Umfrage mit einer Teuerung von 2,5 Prozent.