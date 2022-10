“Wenn wir unsere geldpolitische Normalisierung abgeschlossen haben und das am besten geeignete, effizienteste und wirksamste Instrument, nämlich die Zinssätze, eingesetzt haben, werden wir uns fragen, wie, wann, in welchem Rhythmus und in welchem Tempo wir die anderen uns zur Verfügung stehenden geldpolitischen Instrumente einsetzen, einschliesslich der quantitativen Straffung”, sagte Lagarde.