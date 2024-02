Von der EZB werden in diesem Jahr Zinssenkungen erwartet, weil sich die Inflation in den vergangenen Monaten spürbar abgeschwächt hat. Es ist aber unklar, wann und in welchem Ausmass die geldpolitische Wende kommt. Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen, die an den Finanzmärkten bestehen, wurden zuletzt von zahlreichen Währungshütern gedämpft.