Dies hänge jedoch von der zukünftigen Entwicklung der EZB-Leitzinsen und Wechselkurse sowie von der Grösse und Zusammensetzung der EZB-Bilanz ab, hiess es weiter: «Die EZB kann in jedem Fall effektiv arbeiten und ihr Hauptmandat der Preisstabilität unabhängig von etwaigen Verlusten erfüllen.» Die Währungshüter um EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatten im Kampf gegen eine ‌hohe Inflation eine Serie von Zinserhöhungen beschlossen, die im September 2023 in einem Rekordniveau von 4,00 Prozent beim Einlagensatz gipfelten. Sie vollzog dann im Zuge des nachlassenden Preisauftriebs eine Wende und senkte 2024 vier Mal die Zinsen, 2025 folgten weitere ​vier Schritte nach unten - zuletzt im Juni. Seither steht der Leitzins unverändert bei 2,00 Prozent.