Informelle Gespräche zwischen den Währungshütern könnten bereits in dieser Woche beginnen - am Rande des Eurogruppen-Treffens in Warschau. Man sei sich weitgehend einig, dass die Schätzung von 0,5 Prozent derzeit zu niedrig sei, hiess es dazu. Ein Insider sagte hinter vorgehaltener Hand, die Auswirkungen könnten auch aufgrund der zunehmenden Unsicherheit und des Vertrauensverlusts über einem Prozent liegen. Dies würde das gesamte Wirtschaftswachstum zunichtemachen, da für den Euroraum in diesem Jahr nur ein Wachstum von etwa einem Prozent erwartet wird. Ein EZB-Sprecher lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.