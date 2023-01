"Die Zinsen werden noch deutlich steigen müssen", sagte Finnlands Notenbankchef Olli Rehn am Mittwoch in einem Webinar des Peterson Institute for International Economics. Sein EZB-Ratskollege, Österreichs Notenbank-Gouverneur, Robert Holzmann, äußerte sich in einer Präsentation zu einer Finanzveranstaltung in Wien ähnlich. Die Sätze müssten noch weiter deutlich nach oben gehen, hieß es in seiner Präsentation. In Madrid erklärte Pablo Hernandez de Cos am Abend ebenfalls, bei zukünftigen Treffen werde es eine "signifikante" Erhöhung geben müssen.