Die EZB war im Juni 2024 auf einen Zinssenkungskurs umgeschwenkt und hat seitdem die Leitzinsen bereits sieben Mal nach unten gesetzt. «Diese Normalisierung ist wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen und wir werden dies wahrscheinlich nächste Woche auf unserer EZB-Ratssitzung sehen», sagte Villeroy am Dienstag. Der nächste Zinsentscheid des EZB-Rats steht bereits am Donnerstag nächster Woche in Frankfurt an. Am Finanzmarkt wird die achte Zinssenkung erwartet. Der Leitzins, der Einlagesatz, würde damit von aktuell 2,25 auf dann 2,00 Prozent sinken.