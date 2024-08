Im Mittel (Median) rechneten Konsumenten im Juli damit, dass die Teuerungsrate auf Drei-Jahres-Sicht bei 2,4 Prozent liegen wird, wie die EZB am Freitag in Frankfurt mitteilte. In der vorangegangenen Juni-Umfrage hatten sie noch mit 2,3 Prozent gerechnet. Auf Zwölf-Monats-Sicht gingen die Verbraucher hingegen im Juli wie schon im Juni und im Mai von einer Teuerungsrate von 2,8 Prozent aus. Das ist die niedrigste Erwartung seit September 2021.