Die EZB hatte auf ihrem Treffen in Zypern das Thema angeschnitten, wie Nagels EZB-Ratskollege Peter Kazimir am Donnerstag via Twitter mitteilte. Der Bilanzabbau über eine Verringerung von Anleihenbeständen wird in der Fachwelt als "quantitative Straffung" (QT - Quantitative Tightening) bezeichnet. Bislang stellt die EZB allerdings in Aussicht, auslaufende Anleihen aus ihrem Ankaufprogramm APP auch nach der ersten Zinserhöhung für eine längere Zeit wieder durch neue Anleihen zu ersetzen. Beim Anleihenkaufprogramm PEPP sollen auslaufende Anleihen bis mindestens Ende 2024 wieder ersetzt werden.