Die Inflation in der Euro-Zone war im September allerdings erstmals seit April wieder über die Zielmarke von zwei Prozent gestiegen. Sie kletterte auf 2,2 Prozent, nachdem die Jahresteuerungsrate in den drei Vormonaten exakt bei 2,0 Prozent lag. Doch viele Experten sehen in den Zahlen kein Warnzeichen, da sich aus ihrer Sicht daraus kein Aufwärtstrend ableiten lässt. Die Finanzmärkte gehen vor diesem Hintergrund davon aus, dass es in diesem Jahr wohl keine weitere Zinssenkung mehr geben wird. Doch einige Notenbanker befürchten, dass das volle Ausmass der US-Zölle noch nicht spürbar ist, ein starker Euro den Exporteuren schaden und die Gesamtinflation unter das Ziel der EZB drücken könnte.