Ungeachtet der seit Ausbruch des Irankrieges rasant gestiegenen Energiepreise wird in der EZB der Ruf ‌nach ⁠Geduld bei der Zinspolitik laut. Das litauische EZB-Ratsmitglied Gediminas Simkus ⁠argumentierte am Dienstag, dass die Zentralbank angesichts der aussergewöhnlichen Volatilität nicht bei ‌jeder Marktbewegung die Geldpolitik neu bewerten könne. ‌Es gelte, Ruhe zu ​bewahren und die Lage bei der nächsten Sitzung am 19. März neu zu bewerten: «Doch vorerst sollten wir unseren Kurs beibehalten», sagte Simkus auf einer Konferenz in Vilnius. Sein estnischer ‌Kollege Madis Müller plädierte auf derselben Veranstaltung ebenfalls für eine besonnene Reaktion. Die EZB müsse abwägen, ob der Energiepreisschock vorübergehend oder ​von längerfristiger Natur sei.