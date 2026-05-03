Bislang gebe es keine nennenswerten Übertragungseffekte der höheren Energiepreise auf die ‌allgemeine Teuerung. Die Reaktion der EZB werde von der Intensität und Dauer des Schocks abhängen, erklärte Stournaras. Sollte ​dieser ​vorübergehend sein und keine nennenswerten ⁠Zweitrundeneffekte nach sich ziehen, sei ​keine Anpassung der Geldpolitik ⁠erforderlich. Bei einer grossen, jedoch temporären Überschreitung des ‌Inflationsziels könne eine massvolle Anpassung nötig werden. Führe der Schock jedoch zu einer grossen und anhaltenden ‌Abweichung der Inflation vom Zielwert, sollte die ​Reaktion robust ausfallen.