Teuerungswelle überstanden, Konjunktur schwächelt

Vorige Woche kappte die EZB zum dritten Mal in diesem Jahr ihren Leitzins. Der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz wurde um einen Viertelpunkt auf 3,25 Prozent nach unten gesetzt, nur fünf Wochen nach der vorherigen Senkung. Anleger rechnen nun bei jeder der nächsten vier bis fünf Sitzungen der Notenbank mit weiteren Lockerungen. EZB-Chefin Christine Lagarde dämpfte jedoch jüngst die ins Kraut schiessenden Zinsfantasien: Es gelte, sich an den hereinkommenden Daten zu orientieren. Diese Zahlen würden zeigen, wie es um die Wirtschaft bestellt sei und wie hoch die Inflation sei. «Und unsere Entscheidungen werden ein wertendes Urteil haben, aber wir müssen dabei in der Tat vorsichtig sein», fügte sie hinzu.