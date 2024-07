In ihrer vier Mal pro Jahr aufgelegten sogenannten Survey of Professional Forecasters (SPF) befragt die EZB Ökonomen zu deren Wachstums- und Inflationsprognosen für die 20-Länder-Gemeinschaft. Diese liefern den Währungshütern stets wichtige Hinweise für ihre geldpolitischen Debatten. Die Euro-Notenbank rüttelte am Donnerstag auf ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause nicht an den Zinsen. Der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz, den Banken erhalten, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank parken, bleibt damit auf dem Niveau von 3,75 Prozent.