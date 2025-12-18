Die Ökonomen der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten für die nächsten Jahre eine bessere Konjunkturerholung als bislang. «Das Wirtschaftswachstum dürfte höher ausfallen als in den September-Projektionen angenommen, getragen vor allem durch die Binnennachfrage», heisst es in den am Donnerstag veröffentlichten vierteljährlichen Berechnungen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Euro-Zone dürfte in diesem Jahr um 1,4 Prozent zulegen, nach bisher erwarteten plus 1,2 Prozent. Für das nächste Jahr erhöhten die EZB-Experten ihre Prognose von 1,0 auf 1,2 Prozent Wachstum und für 2027 von 1,3 auf 1,4 Prozent. Für 2028 gehe man weiter von einem BIP-Zuwachs von 1,4 Prozent aus.