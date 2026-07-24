Die Ökonomen rechnen für 2027 allerdings nun mit einer Teuerungsrate von 2,2 Prozent. Bei der vorigen Befragung hatten sie einen Wert von ‌2,1 Prozent veranschlagt. 2028 soll die Stabilitätsmarke der EZB von 2,0 Prozent dann genau getroffen werden. In ihrem ​viermal pro Jahr aufgelegten sogenannten Survey of ​Professional Forecasters (SPF) befragt die EZB ​Volkswirte zu deren Wachstums- und Inflationsprognosen. Die aktuelle Befragung wurde vom ‌1. bis 6. Juli erhoben.