Die Notenbank-Ökonomen gehen nun für 2024 von einer Teuerungsrate von 2,5 Prozent aus, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Noch im März waren sie nur von 2,3 Prozent ausgegangen. Für 2025 rechnen die Volkswirte jetzt mit einer Inflation von 2,2 (März-Prognose: 2,0) Prozent. Für 2026 werden nach wie vor 1,9 Prozent erwartet. Damit würde sich die EZB auf Kurs zu ihrem Inflationsziel von zwei Prozent befinden, was sie als optimales Niveau für die 20-Länder-Gemeinschaft erachtet.