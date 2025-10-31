In ihrem viermal pro Jahr aufgelegten sogenannten Survey of Professional Forecasters (SPF) befragt die EZB Volkswirte zu deren Wachstums- und Inflationsprognosen. Der EZB-Rat beliess den Leitzins am Donnerstag auf seiner Sitzung zum dritten Mal in Folge unverändert bei 2,0 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde gab keine Signale, wie es weitergeht: «Aus geldpolitischer Sicht befinden wir uns in einer guten Position», betonte die Französin. Viele Experten erwarten, dass nun längere Zeit eine Ruhepause herrschen wird. Die EZB hatte von Juni 2024 bis Juni 2025 im Zuge einer nachlassenden Inflation die Zinsen insgesamt achtmal gesenkt.