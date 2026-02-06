Experten der EZB-Geldpolitik haben ihre Erwartungen an das Wirtschaftswachstum im ‌Euroraum für ‌das laufende Jahr leicht angehoben. Für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gehen sie jetzt von einem Anstieg von 1,2 Prozent ​aus, wie die Europäische ‌Zentralbank (EZB) am Freitag in ‌Frankfurt zu ihrer vierteljährlichen Umfrage mitteilte. Zuletzt hatten sie nur ein Plus von 1,1 Prozent vorausgesagt. 2027 soll dann ein Zuwachs beim ⁠BIP von 1,4 Prozent und 2028 von 1,3 Prozent herausspringen.