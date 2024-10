Für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) rechnen sie für 2025 nur noch mit einem Zuwachs von 1,2 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Im Juli hatten sie noch ein Plus von 1,3 Prozent veranschlagt: Die Revision ist laut EZB hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass für die zweite Hälfte des laufenden Jahres ein schwächeres Wachstum erwartet wird und sich damit Bremseffekte für nächstes Jahr ergeben dürften. Im laufenden Jahr rechnen die EZB-Beobachter weiterhin mit einem Plus beim BIP von 0,7 Prozent. Für 2026 veranschlagen sie wie bereits im Juli ein Wachstum von 1,4 Prozent.