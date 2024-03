Wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte, veranschlagen die Ökonomen in ihren jüngsten Projektionen für 2024 eine Teuerungsrate von nur noch 2,3 Prozent. Noch im Dezember waren sie von 2,7 Prozent ausgegangen. Für 2025 rechnen die EZB-Ökonomen mit einer Rate von 2,0 (Dezember: 2,1) Prozent, die 2026 auf 1,9 (1,9) Prozent fallen soll.