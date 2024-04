Die EZB befragt in ihrem sogenannten Survey of Professional Forecasters (SPF) vier Mal im Jahr Volkswirte zu deren Wachstums- und Inflationsprognosen für den Euroraum. Im März war die Teuerungsrate auf 2,4 Prozent gesunken, nach 2,6 Prozent im Februar. Die EZB hielt zwar am Donnerstag trotz der abebbenden Teuerung auf ihrer Zinssitzung bei den Schlüsselzinsen die Füsse still und beliess den am Finanzmarkt massgeblichen Einlagensatz auf dem Rekordniveau von 4,0 Prozent.