Die Handelsumlenkung aus den USA und Chinas zunehmende Wettbewerbsfähigkeit in wertschöpfungsintensiven Branchen legen nahe, dass sich Unternehmen im Euroraum an ein zunehmend wettbewerbsorientiertes globales Umfeld anpassen müssten, hiess es in dem Artikel. «Handelsschocks können kurzfristige Störungen und Arbeitsplatzverschiebungen zwischen Branchen verursachen.»