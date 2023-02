"Von jetzt bis März können viele Neuigkeiten kommen“, sagte Peter Praet, ein ehemaliger EZB-Chefökonom. "Ich war überrascht von der Absicht, um 50 Basispunkte zu erhöhen. Wer weiss, was bis dahin passieren wird?“ Im Gegensatz zur Verdoppelung der Erhöhungen um einen halben Punkt durch die EZB hat die Federal Reserve die Zinsen am Mittwoch nur um einen Viertelpunkt angehoben. Der Vorsitzende Jerome Powell sagte, die Fed werde weiter anheben, aber seine Rhetorik und ein optimistischerer Inflationsausblick öffneten die Tür für eine Rallye bei Aktien und Staatsanleihen. In ähnlicher Weise signalisierte die Bank of England am Donnerstag, dass der Zyklus an Zinserhöhungen möglicherweise zu Ende geht.