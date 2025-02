In ihrer Rede vor den Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Strassburg bekräftigte Lagarde, dass die Teuerung in diesem Jahr voraussichtlich das 2 Prozent-Ziel der EZB erreichen wird. Sie sprach nach der jüngsten Runde von Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump und warnte vor einem «herausfordernden» wirtschaftlichen Umfeld.